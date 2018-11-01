طهران تحذر الاتحاد الأوروبي من النهج التخريبي لمعارضي إيران

في تصرح لوكالة الأنباء الإيرانية ارنا، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية هم من الشركاء الرئيسيين لإيران وهم لا يحبذون النزعة الأحادية وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لافتا إلى أن طهران وباقي مجموعة دول أربعة زائد واحد بدأت بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بمفاوضات ترمي لإيجاد آليات تكفل ديمومة الاتفاق وتضمن المصالح الإيرانية.

وأضاف قاسمي أنه من المقرر بواسطة هذه الآليات أن تواصل البلدان وجزء من الشركات الأوروبية تعاونها مع إيران لافتا إلى أن هذه المحادثات حققت حتى الآن نتائج مرجوة وتم اعتماد آليات محددة لمواصلة التعاون بين الطرفين ويتم حاليا وضع نص نهائي له.

ونبه قاسمي إلى محاولات تبذلها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدة بلدان محدودة في المنطقة غير الراضين عن هذه المحادثات لدفع العلاقات بين ايران وأوروبا إلى طريق مسدود مشيرا بهذا الصدد إلى قيام واشنطن بترهيب الدول والشركات وإيجاد الشك والتردد لديها لمنعها من التعاون مع إيران لكن هذه التصرفات المسيئة قوبلت بردود فعل دول العالم.

وأكد قاسمي أن أمريكا كثفت من الحرب النفسية ضد إيران لتحقيق أغراضها غير العقلانية ومنع الدول الأخرى من التعاون مع إيران وذلك من خلال الترويج للايرانوفوبيا لدى الرأي العام الأوروبي وباقي بلدان العالم.