طهران تدين استغلال بعض الدول لقضايا حقوق الإنسان

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، باستغلال بعض الدول لقضية حقوق الانسان مصرحاً “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتدين أي استخدام لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة في العالم”.

وقال قاسمي رداً على المصادقة على قرار حقوق الانسان ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة أكد “إن إيران ترفض القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان لديها والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع ال 17 للجمعية العامة للامم المتحدة وتعتبره ذا أغراض سياسية وغير مقبول ومرفوضا”.

وأوضح قاسمي “للاسف ان هذا القرار قد تم اعداده والمصادقة عليه بناء على رؤية انتقائية وعدوانية ولاهداف سياسية خاصة فقط وان اليات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ينبغي ان تصبح اداة للالاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداوات بعض الدول تجاه سائر المجتمعات “.