طهران تستدعي السفير البريطاني لديها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني بطهران احتجاجا على تدخل رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” في شؤون إيران الداخلية خلال الكلمة التي ألقتها في قمة دول مجلس تعاون الخليج الفارسي التي عقدت في البحرين مؤخرا.

وأعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية “بهرام قاسمي”، وقال: في أعقاب التصريحات التدخلية لرئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” في قمة مجلس تعاون الخليج الفارسي، فقد تم استدعاء السفير البريطاني بطهران “نيكولاس برتون” اليوم السبت الى وزارة الخارجية، حيث سلمه مساعد المدير العام لدائرة غرب أوروبا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التصريحات اللامدروسة لرئيسة الحكومة البريطانية.

وأضاف: إن مساعد المدير العام لدائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية نبه السفير البريطاني في هذا اللقاء بان هذه “التصريحات الـ لا مسؤولة والاستفزازية والمثيرة للتفرقة التي أدلت بها تيريزا ماي في الاجتماع المذكور، غير مقبولة ومرفوضة، ونتوقع بقوة أن لا تتكرر مثل هذه التصريحات غير المقبولة”.

وخاطب السفير البريطاني قائلا: إن هذه التصرفات تتنافى مع سياسة تطوير العلاقات التي اعلن عنها، وتؤدي إلى المساس بالعلاقات بين البلدين اكثر من أي وقت مضى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: انه تم إبلاغ السفير البريطاني في هذا اللقاء بان السياسة المنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على إرساء السلام والاستقرار والأمن مع التركيز على مكافحة الإرهاب، في حين ان سياسة بعض دول المنطقة واضحة في دعم الإرهاب، وهذه الحقيقة تم تجاهلها من قبل المسؤولين البريطانيين ورئيسة وزرائكم، وهذا أمر مؤسف للغاية ومثير للدهشة.

من جانبه اشار السفير البريطاني بطهران “نيكولاس برتون” في هذا اللقاء الى ان سياسة بلاده مبنية على تنمية العلاقات مع ايران، واكد انه سيبلغ رسالة ايران الصريحة والواضحة الى وزارة الخارجية ومكتب رئيسة الوزراء في بلاده.