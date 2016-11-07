طهران تسحب الدعوى ضد موسكو بشأن «إس-300»

صرح مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري، التقني ألكسندر فومين، اليوم الاثنين أنه تم تسوية مسألة الدعوى القضائية التي سبق أن تقدمت بها إيران ضد روسيا بخصوص منظومات «إس-300» بشكل كامل، مشيرا إلى أن محكمة التحكيم كانت تدرس هذه القضية لكن الجانب الإيراني قام بسحبها.

وقال فومين لـ «سبوتنيك»: تم تسوية المشكلة بشكل كامل. الإجراءات كانت جارية في محكمة التحكيم، إلا أنه تم سحب القضية بطلب من المدعي. وتابع قائلا «لم يعد هناك وجود لهذه القضية، ولا توجد أية مطالب متبادلة بين الجانبين».

يذكر أن روسيا وإيران قد وقعتا في العام 2007 صفقة بقيمة 900 مليون دولار، تسلم بموجبها روسيا لإيران منظومات «إس-300» الصاروخية للدفاع الجوي، ولكن بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 1929 الذي ينص على فرض عقوبات ضد طهران ،علقت موسكو تنفيذ تلك الصفقات.