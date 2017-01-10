طهران.. تشييع جثمان الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إلى مثواه الأخير

شيع في طهران اليوم جثمان الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي توفي قبل يومين.

وأقام قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان الراحل رفسنجاني في باحة جامعة طهران ثم ووري الجثمان الثرى بجوار قائد الثورة الإيرانية الراحل اية الله الخمينى جنوب العاصمة طهران.

شارك في مراسم التشييع الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكبار قادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وأئمة الجمعة في كل أنحاء إيران والوزراء ومساعدو رئيس الجمهورية ومسؤولو المحافظات.

كما شارك أيضا السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود وسفراء الدول الأجنبية المعتمدون في طهران وسفراء إيران في الخارج وبعض مسؤولي الدول إضافة إلى عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين.

وقبل مراسم التشييع أعرب الرئيس روحاني في تصريح للصحفيين عن مواساته للشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية برحيل رفيق دربه هاشمي رفسنجاني مشيرا إلى أن القضايا الأساسية والصعبة للغاية كانت تقع على عاتقه طيلة مرحلة النهضة الاسلامية حتى انتصار الثورة الإسلامية.

وأكد روحاني أن رفسنجاني كان مفكرا كبيرا وسياسيا واعيا ووقف بثقة أمام أكبر المشاكل كما أنه كان صامدا وصبورا ولم ينفك عن الثورة أبدا وان لمساته موجودة في كل مكان بالبلاد.

وكانت إيران أعلنت أمس الأول الحداد ثلاثة أيام على رفسنجاني الذي توفي في طهران إثر نوبة قلبية عن عمر 83 عاما.