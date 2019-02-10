طهران تعلن استعدادها لزيادة التخصيب إلى 190 ألف وحدة

صرح بهروز كمالوندي، مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية، أن إيران باتت جاهزة لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف وحدة فصل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن كمالوندي قوله في تصريح له اليوم: إنه “إذا اقتضي الأمر فإن الظروف مهيأة لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3 الى 20 بالمئة” مضيفا.. إنه “نظرا إلى عدم إيفاء دول الخمسة زائد واحد بالتزاماتها بخصوص الاتفاق النووي تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تصميم مفاعل اراك من أجل مواصلة أنشطته إذا اقتضت الضرورة”.

وأشار كمالوندي إلى أنه ستتم إزاحة الستار عن أحدث الإنجازات النووية للبلاد في الـ 9 من نيسان القادم حيث يكون إنتاج “الاوكسيجن 18” بشكل مكثف أحد أهم هذه الانجازات معتبرا أن ذلك يمثل قفزة كبيرة في مجال علم الكيمياء الذرية في البلاد وخصوصا أنه بإمكان خمس دول في العالم فقط إنتاج “الأوكسيجن 18”.