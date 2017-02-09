طهران.. تناقض تصريحات ترامب تكشف عن تخبط سياسات أمريكا

حذر مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستمرار في “سياساته المتهورة تجاه إيران” لافتا إلى أن تصريحات ترامب تكشف عن “تخبط” في السياسات الأمريكية.

وقال ولايتي في مؤتمر عقد اليوم في طهران حول الثورة الاسلامية بحضور ضيوف أجانب.. إن” الساسة الامريكيين يفتقدون لخطة عملية للمستقبل لذلك يسرحون في إطلاق الشعارات والتهديدات التي لا تحقق شيئا ويكشفون في تصريحاتهم المتناقضة وغير الحكيمة عن تخبط الغرب”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد يوم السبت الماضي حرص بلاده على مبدأ الحوار واحترام مصالح الآخرين ورعاية حسن الجوار معربا عن أمله في أن تدرك دول المنطقة الظروف الدولية الحالية وأن تبذل جهدها لاتخاذ الخطوة الأولى لتعزيز أجواء التعاون البناء والعمل المشترك وأن تغير من أسلوب اتهام الاخر والتصريحات غير المفيدة.