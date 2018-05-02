طهران تنفي علاقة سفارتها بالجزائر بجبهة البوليساريو

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية نفي الادعاءات المغربية حول علاقة سفارة إيران في الجزائر بجبهة البوليساريو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح اليوم: “إن ادعاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حول تعاون أحد الدبلوماسيين الإيرانيين مع جبهة البوليساريو غير صحيح وغير موضوعي وخلاف الواقع”.

وأشار قاسمي إلى أن سياسة إيران المبدئية قائمة على احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق متصل نفت سفارة إيران بالجزائر في بيان لها هذه الادعاءات مؤكدة التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين إيران والجزائر.

وقد نفت جبهة البوليساريو مزاعم المغرب وأكدت أنها ملفقة وكاذبة مشيرة إلى أنها لا تتعاون مع إيران.