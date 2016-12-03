طهران تهدد بتعليق الاتفاق النووي في حال تمديد واشنطن العقوبات

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، بتعليق تنفيذ بنود الاتفاق النووي في حال مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بلاده.

وقال: “إذا عادت (واشنطن) إلى العقوبات لن نواصل الالتزام بالاتفاق”.

يأتي هذا التصريح على خلفية مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على قرار بتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تمديد تلك العقوبات حتى يدخل القرار حيز التنفيذ.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أنه لا يجوز السماح لأي طرف من الأطراف المشاركة في الاتفاق بتقويضه.