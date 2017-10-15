طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي!!

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده ستوقف تنفيذ البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة خمسة زائد واحد.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني ذكر صالحي أن المزاعم والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الاتفاق النووي تأتي تنفيذا لمطالب كيان الاحتلال الذي لا يريد لإيران أن تتطور على الصعيد العلمي والتقني، ولهذا فهم يمارسون الضغوط ويتخذون من القضية النووية حجة لأن الرأي العام العالمي حساس تجاه هذه القضايا.

وبشأن إغلاق ملف تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية بعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا امانو لمنشأة بارشين، أفاد صالحي بأن وفد الوكالة اطلع بنفسه على أن كل المزاعم والاتهامات التي كان يروج لها البعض لم تكن صحيحة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الزيارات أخذ بعض العينات وأجريت تجارب عليها وهو ما يثبت صحة الموقف الإيراني.

وفي سياق أخر، بين صالحي أن العمل على إعادة تصميم مفاعل آراك يسير بشكل جيد، موضحا أن التعاون مع الخبراء الروس مستمر حيث سيزور رئيس المنظمة الروسية للطاقة الذرية إيران قريبا لإطلاق مراحل تنفيذ مفاعلين للطاقة الذرية في مفاعل بوشهر.