طهران: سنرد بالمثل على العقوبات الأمريكية الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة 3 شباط، أن طهران سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية، بفرضها عقوبات على كيانات وأفراد من الولايات المتحدة بتهمة دعم الجماعات الإرهابية.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تتعارض مع تعهدات واشنطن وقرار مجلس الأمن حول الاتفاق النووي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق من الجمعة، فرض عقوبات جديدة على طهران تشمل 12 كيانا و13 فردا، ردا على إجرائها تجربة لصاروخ باليستي.