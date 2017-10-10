طهران: سنرد بالمثل في حال صُنف الحرس الثوري “بالإرهابي”

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن إيران ستضم الولايات المتحدة إلى معسكر إرهابيي “داعش” في حال قررت تصنيف الحرس الثوري الإيراني “جماعة إرهابية, مشيراً إلى أن الحرس هو جهاز ثوري يدافع عن الشعب الإيراني ويحارب الإرهابيين.

ومن جهتها أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي تأييدها لقوات الحرس الثوري في اتخاذ أي إجراء ضد الجيش الأمريكي ردا بالمثل في حالة تنفيذ واشنطن تهديداتها, وإن قوات حرس الثورة الإسلامية اضطلعت في السنوات الماضية بدور بارز في إرساء الأمن في العراق وسورية ومحاربة الإرهاب فيهما وخاصة تنظيم “داعش” الذي هو صناعة أمريكية ولولا هذا الدور المؤثر لكانت المنطقة تواجه أزمات مقلقة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواصل فيه ترامب انتقاداته للاتفاق النووي وتهديداته بالانسحاب منه رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي أكدا أكثر من مرة التزام إيران الكامل به.