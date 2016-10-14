طهران: ظريف سيشارك في اجتماع لوزان حول سورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيشارك في اجتماع لوزان حول سورية المقرر يوم غد السبت.

من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري مشاركة ظريف في الاجتماع بعدما كان عدد من المواقع الاخبارية أعلنت عدم مشاركة ايران فيه.

وتستضيف مدينة لوزان يوم غد لقاء حول الازمة فى سورية يشارك فيه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والامريكي جون كيري وعدد من وزراء خارجية بعض الدول فى المنطقة.