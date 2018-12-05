طهران: قرار مجلس الأمن 2231 لا يحظر نشاط إيران الصاروخي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يحظر نشاط إيران في المجال الصاروخي وأن الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بذلك.

وقال ظريف في تصريح له اليوم على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية: “إن الأميركيين أنفسهم سواء الإدارة السابقة أو الراهنة أقروا بأنه لا الاتفاق النووي ولا القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي يحظران نشاط إيران في المجال الصاروخي” مشيرا إلى أن واشنطن “مضطرة إلى توفير غطاء” لانتهاكها الاتفاق النووي.

وبين ظريف أن الدول التي تتحدث عن القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي تسوق السلاح إلى المنطقة وتسهم في زعزعة الأمن فيها وأن هذه الدول لا يحق لها مطالبة إيران بالتخلي عن قدراتها العسكرية.

وجدد ظريف التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية في الخليج يزعزع الأمن فيه موضحا حرص إيران على الدفاع عن سيادتها ومياهها الإقليمية.