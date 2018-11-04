طهران: واشنطن ستحصد الهزيمة في مواجهتها للشعب الإيراني

في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الشورى اليوم، ندد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني بسياسات الولايات المتحدة وتدخلاتها بشؤون إيران وغيرها من دول العالم مشددا على أن الشعوب سئمت هذه التدخلات وتسعى للخلاص منها.

وأكد لاريجاني أن الشعب الإيراني اقوى من أن تستطيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارغامه على الانصياع لهيمنتها مضيفا أن حكام البيت الابيض سيحصدون الندم والهزيمة في مواجهتهم لهذا الشعب.

ولفت لاريجاني إلى أن اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي تحول إلى رمز في مقاومة الشعب الإيراني أمام الاستكبار مشيرا إلى أن واشنطن استمرت بتدخلاتها في شؤون إيران ما يقارب 80 عاماً وارتكبت تجاهها جميع أنواع الجرائم والضغوط.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تطبيق حزمة ثانية من الحظر الذي أعادت فرضه ضد إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في آيار الماضي .