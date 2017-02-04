طهران يرد على واشنطن: تل ابيب والقواعد الأميركية في مرمى صواريخنا

صرح مجتبى ذوالنور عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أن 36 قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة تقع تحت مرمى الصواريخ الإيرانية.
وأضاف: ” إذا أراد العدو إطلاق صاروخ باتجاه إيران فقبل أن يصل هذا الصاروخ ، ستحترق تل ابيب بفعل الصاروخ الايراني، وفي الحقيقة هذا ليس شعارا لان الوقت الذي يصل فيه الصاروخ الإيراني ليضرب تل ابيب يستغرق 7 دقائق”.
ولفت النائب ذو النور إلى وجود 36 قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة ، وقال : ان الأسطول الخامس الأميركي يحتل قسما من البحرين ، وان ابعد قاعد عسكرية للعدو موجودة في المحيط الهندي، لكن هذه القواعد تحت مرمى المنظومات الصاروخية الإيرانية ، وفي حالة ارتكاب العدو أدنى حماقة فسيتم محوها”.

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