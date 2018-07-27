طهــــران: ترامــــب ســــخيف ومغامــــر

وصف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة ضد إيران بأنها سخيفة.

وقال سليماني في كلمة له ألقاها أمس خلال ملتقى أقيم في مدينة همدان غرب إيران مخاطباً ترامب: إننا أقرب إليكم مما تتصورون وأنتم تعرفون قدرات إيران في الحرب غير المتماثلة.

وأشار سليماني إلى أن الرئيس الأميركي يتحدث مع سائر دول العالم بأدبيات من يدير ملهى ليلياً، وأضاف: رغم أنه مضى عام على رئاسة ترامب فما زالت أدبياته هي أدبيات نوادي القمار والملاهي الليلية فحينما يتحدث إلى دول أوروبية والصين وروسيا وكوريا الديمقراطية وسائر دول العالم يشعر الإنسان بأن مقامراً يتحدث.

وتساءل سليماني: ماذا أمكنكم أن تفعلوا ولم تفعلوا خلال السنوات العشرين الماضية.. أتيتم أفغانستان بعشرات آلاف الجنود ومئات الطائرات الحديثة وارتكبتم الجرائم منذ عام 2001 إلى اليوم والآن ترغبون بالحوار مع حركة طالبان ما يعني أنكم فشلتم، وشدد على أن أي حرب ستشنها الولايات المتحدة على إيران ستدمر كل ما تمتلكه، وقال: أنتم ستبدؤون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها لذلك عليك الانتباه من إهانة الشعب الإيراني وعليك أن تستفيد من تجارب من سبقوك.

بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن إيران تواصل التفاوض مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي ولكن لا يمكنها ربط مصيرها بمجرد وعود خاوية.

وقال لاريجاني في تصريح أمس على هامش بدء العمليات التنفيذية لربط جمارك مدينة قم بشبكة سكك الحديد العامة في البلاد: إن المقترحات التي قدمتها الدول الأوروبية بشأن بيع النفط وتنظيم الشؤون المصرفية وقضايا الصادرات معقولة بالعموم ولكن ينبغي تنفيذ التفاصيل، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضح لاريجاني أن محاولات أعداء إيران منعها من تصدير النفط والإخلال بالعلاقات المصرفية تعتبر سلسلة من المحاور المهمة التي يعتمدونها للضغط علينا حتى أنهم يحاولون اختلاق مشكلة أمام إيران في نقل عائدات النفط ويعملون على خلق مشاعر اليأس وإثارة المشاكل ويستخدمون العناصر الرجعية لزيادة الضغوط النفسية وإننا مدركون لأهداف الأعداء وقد اتخذت الحكومة الإيرانية جميع الإجراءات من أجل الحيلولة دون تأثير هذه الضغوط على الشعب الإيراني، وأكد أن تهديدات الأعداء مجرد ضجيج لا يكترث لها أحد.