طيران آل سعود يستهدف بغاراته محافظتي عمران والحديدة

واصل طيران تحالف آل سعود عدوانه على اليمن واستهدف بغاراته محافظتي عمران والحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر يمني قوله: “أن طيران العدوان السعودي استهدف بثلاث غارات جسراً في الطريق العام بمدينة حوث بمحافظة عمران كما شن ثلاث غارات على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وفي الرد اليمني على العدوان السعودي أكد مصدر عسكري للوكالة أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير جرافتين لتحالف العدوان بصاروخين موجهين في جبل العزة بمنطقة جيزان كما تم استهداف تجمعاته في مدرسة القطبة وقضاع النمير قمر بالمنطقة نفسها بالمدفعية.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة جبال عليب بمنطقة نجران بعدد من القذائف ودمرت آلية عسكرية في مديرية خب بمن فيها إضافة إلى تدمير وإعطاب ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة في مناطق المخدرة والربيعة بمديرية مأرب ورتل عسكري بصاروخ موجه في وادي الربيعة وإعطاب آليتين عسكريتين للمرتزقة بمقة المخدرة شمال شرق مديرية صرواح.