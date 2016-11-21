طيران “التحالف الأمريكي” يواصل مجازره بحق السوريين

ارتكبت طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص في غارة شنتها اليوم على قرية الصالحية بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن “طائرات حربية تابعة “للتحالف الدولي” استهدفت معملا بسيطا لغزل القطن في قرية الصالحية ما أدى إلى استشهاد 3 عمال وجميع أفراد أسرة مهجرة وتسكن في القرية مؤلفة من 6 أشخاص بينهم أطفال إضافة إلى أحد أبناء القرية”.

ولفتت المصادر إلى “وقوع عدد من أهالي القرية جرحى والتسبب بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي ومنازلهم”.

وشهد الشهر الماضي ارتكاب طيران “التحالف الأمريكي” مجزرتين في قريتي حساجك وثلثانة بريف حلب راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى كما قصفت طائرات “التحالف الدولي” في تموز الماضي قريتي طوخان الكبرى والغندورة بريف حلب ما تسبب باستشهاد أكثر من 165 مدنيا وجرح عشرات الأشخاص.

وتقود الولايات المتحدة من خارج مجلس الامن ما تسميه “تحالفا دوليا” لمحاربة تنظيم “داعش” منذ آب عام 2014 لكن المعطيات على ارض الواقع تثبت غير ذلك حيث يمعن بشكل متعمد في تدمير البنى التحتية والمنشآت السورية ودعم التنظيم التكفيري لتوسيع مناطق انتشاره.