طيران “التحالف” يرتكب مجزرة جديدة بريف دير الزور

واصل طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جرائمه بحق المدنيين بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان.

وذكرت مصادر أهلية أن طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي” شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية.

وبينت المصادر أن الشهداء هم رجب الحسن وزوجته وطفلاه وزيدان الصلبي في حين وقعت أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وارتقى شهداء ووقع جرحى بين المدنيين وحدثت أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات في الـ 24 من الشهر الجاري نتيجة غارات طائرات “التحالف الدولي” وقصف مجموعات “قسد” قرية السوسة.