طيران العدوان الأمريكي يقتل 20 مدنيا في المشيرفة شمالي الرقة

أفدم العدوان الأمريكي على ارتكاب مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جميعهم من المدنيين في منطقة المشيرفة شمال الرقة.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية بأن “طائرات التحالف الدولي شنت غارات عنيفة على مبان سكنية في منطقة المشيرفة شمال الرقة ما أسفر عن استشهاد 20 شخصا وإصابة آخرين وإحداث دمار كبير في المكان”.

وبينت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات حرجة بين الجرحى.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا مزعزما تشكل بدعوى مقاتلة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسورية نفذ خلالها آلاف الطلعات الجوية وفشلت في وقف تمدد التنظيم المتطرف وتحقيق أي نتائج على الأرض بسبب عدم الجدية في الحرب على الإرهاب وعدم التنسيق مع حكومتي البلدين.

وارتكب طيران “التحالف الأمريكي المزعوم” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف ديرالزور الشرقي وعدة مناطق في الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.