طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في الحديدة اليمنية

قتل 15 يمنيا وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي عندما استهدف مغسلا للخضراوات في بيت الفقيه بمحافظة

الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر محلي بالمحافظة للمسيرة نت أن طيران العدوان شن غارة على منطقة المسعودي بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة ما أدى إلى سقوط 15 يمنيا وإصابة خمسة آخرين في حصيلة غير نهائية.

وتأتي هذه المجزرة في سياق المسلسل الإجرامي لتحالف العدوان بحق المدنيين في الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية على مدى ما يقارب أربعة أعوام وسط صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وكان ثلاثة يمنيين بينهم طفل قتلوا وجرح 6 آخرون في الحديدة في وقت سابق اليوم إثر عدوان جديد على منطقة “7 يوليو” في مدينة الحديدة.