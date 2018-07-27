طيران العدوان السعودي يستهدف البنى الحيوية في الحديدة

قتل مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون اليوم إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الحديدة في وقت واصل فيه طيران العدوان استهداف البنى الحيوية اليمنية.

ونقلت وكالة أنباء سبأ اليمنية عن مصدر محلي قوله “إن طيران العدوان السعودي شن غارات على مرسى ميناء الاصطياد بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة مخلفا أضرارا كبيرة وغارات على آبار مشروع المياه ما أدى إلى انقطاع جزئي في تدفق المياه واستهدف بغارتين مصنع العوادي لأكياس البلاستيك بمديرية الحالي في المحافظة ذاتها”.

وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان باستهداف مشاريع المياه في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وعدوانه المستمر على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مستخدما مختلف صنوف الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا كالقنابل العنقودية.