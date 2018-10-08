طيران العدوان السعودي يستهدف المدنيين في الحديدة بأربع غارات

ذكر موقع المسيرة نت أن ثلاثة يمنيين قتلوا فجر اليوم في منطقة الجبانة بمديرية الحالي بالحديدة بعد أن شن طيران التحالف السعودي أربع غارات على مزارع النحل لافتا إلى أن هذه الحصيلة أولية لضحايا العدوان.

إلى ذلك استهدفت طائرة دون طيار تابعة لتحالف العدوان بغارة اخرى اكواخ الصيادين بساحل قرية مكرم في جزيرة كمران.

وكان طيران العدوان استهدف بغارة الليلة الماضية مناحل العسل بالقرب من قرية الناشري بمديرية المراوعة ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

ويواصل تحالف العدوان الذى يقوده نظام بنى سعود جرائمه بحق اليمنيين واستهدافاته مناطقهم السكنية وأماكن عملهم حيث خلف هذا العدوان المستمر منذ آذار عام 2015 عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية في البلاد.