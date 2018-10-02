طيران العدوان السعودي يستهدف المدنيين في محافظة حجة باليمن

نقل موقع المسيرة نت عن مصادر بمحافظة حجة في اليمن، قولها، إن طيران العدوان استهدف أسرة مواطن في منطقة الحمراء بمديرية مستباء ما أسفر عن استشهاده وزوجته وابنته الوحيدة مشيراً إلى أن جثثهم لا تزال تحت الأنقاض.

واستهدف طيران العدوان يوم أمس منزل مواطن في منطقة الرماديات بمديرية الظاهر ومزارع المواطنين بمنطقة بني ذهل في نفس المحافظة ما تسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.

وفي محافظة الجوف أكد مصدر أمني اصابة امرأة بجروح خطيرة الليلة الماضية إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على منازل المواطنين في مديرية المتون.

ويواصل نظام بنى سعود ومرتزقته عدوانهم على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مرتكبا عشرات الجرائم والمجازر بحق المدنيين اليمنيين وممتلكاتهم وبناهم التحتية.