طيران العدوان السعودي يغير لعلى صنعاء

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على اليمن وقصف اليوم العاصمة صنعاء مستهدفا بأكثر من 30 غارة قاعدة الديلمي ومحيطها.

وذكر موقع المسيرة نت أن “طيران العدوان شن أيضا 10 غارات على مديرية همدان و4 غارات على معسكر جربان بمديرية سنحان”.

يذكر أن العدوان الذى يقوده النظام السعودى على الشعب اليمني والمتواصل منذ اذار عام 2015 خلف عشرات الاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في الاقتصاد والبنى التحتية اليمنية وحصارا بريا وبحريا وجويا أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

إلى ذلك قتلت امرأة يمنية برصاص مرتزقة العدوان السعودي الليلة الماضية في عزلة الأثاور بحيفان في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.