طيران النظام السعودي يرتكب مجزرة سقط ضحيتها 14يمنياً من عائلة واحدة

قتل 14 مدنيا يمنيا من عائلة واحدة في مجزرة جديدة ارتكبها طيران النظام السعودي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر يمني لوكالة سبأ أن طيران العدوان السعودي استهدف بغارة مزرعة مواطن في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل 14 فردا من أسرة واحدة.

وأدان مصدر بوزارة الخارجية اليمنية ممارسات تحالف دول العدوان ضد الشعب اليمني في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.

واستنكر المصدر استهداف العدوان للمدنيين الأبرياء في إطار مبررات واهية وكاذبة يذهب ضحيتها عدد كبير من المدنيين مناشدا العالم الحر البعيد عن هيمنة وتأثير دول العدوان وحلفائها التدخل لوقف استهداف المدنيين.

وشدد المصدر على أن هذه الجرائم التي تمارسها دول العدوان لا تسقط بالتقادم مؤكداً أنها تظهر مجدداً أن هدف العدوان إبادة الشعب اليمني من خلال استهدافه بالقتل المباشر بواسطة الطائرات الحربية أو من خلال الحصار الشامل ومنع وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية والوقود والمواد التجارية واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأعاد المصدر التأكيد على أنه لا حل عسكريا في اليمن وأن السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار لن يتأتى إلا عبر انتهاج سبيل التسوية السياسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى ترتيبات سلام عادل ومستدام.