طيران تحالف واشنطن يرتكب مجزرة بحق السوريين في ريف الرقة

ارتكب طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم “داعش” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 22 مدنياً جلهم من الأطفال والنساء من أهالي قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن طائرات حربية تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” “دمرت سيارة كانت تقل مدنيين يعملون في جني محصول القطن أثناء عودتهم إلى منازلهم في قرية العكيرشي شرقي مدينة الرقة ما أسفر عن استشهاد 8 اشخاص بينهم 5 نساء”.

وذكرت المصادر أن “طائرات التحالف” شنت غارات على قرية العكيرشي تسببت باستشهاد 14 شخصا أغلبهم نساء وأطفال وإصابة 12 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وبينت المصادر أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة الإصابات البليغة بين الجرحى والدمار الكبير في منازل الأهالي.