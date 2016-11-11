طيران نظام بني سعود يجدد غاراته على عدد من المحافظات اليمنية

جدد طيران نظام بني سعود غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مستهدفا المواطنين اليمنيين والمنشآت العامة والخاصة.

وذكر مصدر أمني يمني أن الغارات استهدفت محافظات صعدة وجيزان وشبوة.

وردا على الغارات دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مواقع رجلاء والضبعة والعش التابعة للنظام السعودي في نجران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة بني سعود بإتجاه منطقة الصبرين بالجوف موقعين عددا كبيرا من القتلى والمصابين في صفوفهم بينهم مسؤول الإحداثيات والرصد للطيران.

وفي لحج استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة بني سعود بمديرية كرش كما لقي عدد من مرتزقة بني سعود مصرعهم ودمرت آليتين لهم بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقعهم بمديرية عسيلان بشبوه.

وكان الجيش اليمنى واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على عدة قرى تابعة للنظام السعودى فى منطقة الخوبة بجيزان بعد عملية اقتحام وصفت بالنوعية تم خلالها إحراق العديد من الآليات والدبابات والأطقم العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة بنى سعود وفق مصدر عسكرى يمني.