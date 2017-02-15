طيران نظام بني سعود يستهدف مجلس عزاء نساء في صنعاء

واصل طيران نظام بني سعود جرائمه في اليمن واستهدف بغاراته اليوم مجلس عزاء للنساء في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء ما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال والنساء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر يمني قوله “إن الطيران المعادي استهدف بغارة مجلس عزاء نساء في منزل المواطن محمد النكعي بمنطقة شراع بمديرية أرحب ما أدى لاستشهاد نساء وأطفال”.

من جهته أوضح مصدر عسكري يمني أن طيران نظام بني سعود شن غارات على مناطق في محافظات صعدة وحجة ومأرب والحديدة مستخدما في إحداها قنابل عنقودية.

وردا على اعتداءات قوات نظام بني سعود أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخا من طراز زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة واحجة في المخا وأوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمنى واللجان الشعبية أسقطت أمس طائرة استطلاع تابعة لقوات نظام بني سعود في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق اليمن.

وتأتي عمليات الجيش اليمني ردا على عدوان النظام السعودي المتواصل على اليمن منذ 26 آذار عام 2015 الذي خلف عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا بالمنشآت والمساكن والمدارس والبنى التحتية للاقتصاد اليمني.