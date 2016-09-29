ظاهرة القمر الأسود تثير تكهنات نهاية الحياة على الأرض

سيشهد كوكب الأرض على ما يبدو ظاهرة نادرة نسبيا تتمثل بظهور “القمر الأسود” يوم الجمعة 30 أيلول، ووفقا للبعض يمكن أن يكون هذا إشارة إلى اقتراب نهاية العالم

تجدر الإشارة إلى المصدر الرئيسي لهذا التفكير المرتبط بإشارات عديدة تطرق لها الكتاب المقدس فيما يتعلق بالقمر والشمس والنجوم، لا سيما ما جاء في إنجيل لوقا 21:25-26 :”وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ”.

ووفقا لـ Express، أشار أحد مستخدمي فيسبوك إلى كون هذه العلامات إشارة تخبرنا بأن يسوع المسيح سيظهر عما قريب.

ويظهر القمر الأسود عندما يصادف حدوث قمرين جديدين في شهر واحد، حيث يكون القمر الثاني غير مرئي من كوكب الأرض.

وقد شهد كوكب الأرض ظاهرة القمر الأسود آخر مرة في شهر آذار 2014، ولن يحدث مرة أخرى في نصف الكرة الغربي حتى شهر تموز 2019.