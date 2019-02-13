ظريف: أمريكا لديها هوس لا أساس له إزاء إيران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مؤتمر وارسو الذي تنظمه أمريكا وتستضيفه بولندا بهدف الضغط على إيران وتأمين المزيد من الدعم لكيان الاحتلال الاسرائيلي “ولد ميتا”.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران اليوم: “مؤتمر وارسو مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران وأعتقد أنه ولد ميتا”.

واضاف ظريف: “إنهم لا يهدفون إلى إصدار أي نص متفق عليه ولكن بدلا من ذلك يحاولون استخدام تصريحاتهم نيابة عن الجميع وهذا يظهر أنه ليس لديهم أي احترام لهذا المؤتمر”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت مؤخرا أن المؤتمر الذي دعت الولايات المتحدة لتنظيمه في بولندا يومي الـ/13/ والـ/14/من الشهر الجاري يعبر عن اليأس السياسي لواشنطن مؤكدة أن مصيره الفشل.