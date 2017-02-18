ظريف: أي مخطط للتدخل في سورية سيؤجج نيران التطرف ويزعزع الأمن العالمي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن أي مخطط لتدخل خارجي في سورية سيؤجج نيران التطرف في المنطقة ويزعزع الأمن على الصعيد العالمي.

وقال ظريف في تصريح تلفزيوني على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للأمن في ميونيخ أن: «أي تدخل عسكري خارجي في سورية سيزيد من تعقيد الأزمة فيها كما أن وجود قوات أجنبية على أراضيها يعد توجيها للمجموعات المتطرفة لاجتذاب المزيد من الإرهابيين»، مشيرا إلى أن: «غزو أميركا للعراق أسفر عن إيجاد تنظيم “داعش” الإرهابي».

من جهة ثانية أكد ظريف ردا على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول البرنامج الصاروخي الإيراني أن: «الكيان الاسرائيلي هو الوحيد الذي يملك أسلحة نووية وصواريخ عابرة للقارات وسجلا طويلا من الاعتداءات في الشرق الأوسط وفي مقابل ذلك يبالغ في التخويف من القدرات الدفاعية الإيرانية ويفبرك الأخبار حولها».

وكان نتنياهو زعم في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن: «إيران تسعى لإنتاج صواريخ عابرة للقارات ومهاجمة أميركا».