ظريف: اجتماع موسكو شدد على احترام سيادة سورية

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اجتماع موسكو الذي عقد أمس بحضور إيران وروسيا وتركيا شدد على “احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعلى الحل السياسي للازمة في سورية”، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط وتم التصويت عليها بشكل بيان مشترك.

وفي تصريح له اليوم الخميس، أوضح ظريف أن إيران وروسيا وتركيا تسعى بالتنسيق مع بعضها البعض “لتمهيد وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وبدء المحادثات السياسية بين الأطراف السورية” وأشار ظريف إلى ضرورة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.

وبين ظريف ان بعض دول المنطقة حاولت في السابق اعتماد الحل العسكري للأزمة في سورية ما يكشف ضحالة تفكيرهم مشيرا إلى أن الدول الثلاث سعت في الاجتماع الى دعم الحل السياسي للازمة في سورية لكي لا يلقى رفضا من بعض الدول كالسعودية.