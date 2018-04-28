ظريف: اجتماع موسكو للتأكيد على العمل للتوصل إلى حل سياسي في سورية

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاجتماع، الذي سيعقد اليوم في موسكو، بين وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي، سيؤكد على مواصلة العمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية ومعارضة أي خطوة تنتهك سيادتها ووحدتها.

ظريف أفاد، لدى وصوله إلى موسكو، بأنه من الضروري، بعد التطورات الأخيرة في سورية، ولا سيما العدوان الثلاثي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع وخفض فرص التوصل إلى حل سياسي، أن يجتمع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا مرة أخرى ويتبادلون وجهات النظر لرؤية كيفية استمرار عملية أستانا وسوتشي.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيؤكد، أيضا، على ضرورة التحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي من خلال الاستفادة من خبراء دوليين حياديين، حيث لا يحق لأي بلد أن يعتبر اتخاذ القرار أو إظهار أي رد فعل حقا له.