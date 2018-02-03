ظريف: الاستراتيجية النووية الأمريكية تقرب البشرية من الدمار

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة بأنها تمثل انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي و”تقرب البشرية من الدمار”.

وقال ظريف في صفحته على موقع تويتر اليوم تعليقا على الوثيقة الجديدة للسياسة الأمريكية النووية إن “وثيقة الولايات المتحدة تجسد مزيدا من الاعتماد على الأسلحة النووية وهذا انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي “إن بي تي” وتقرب البشرية نحو الدمار”.

وأضاف ظريف “لا عجب أن “ساعة القيامة” هي الآن في أخطر أوضاعها منذ عام 1953″ مشيرا أيضا إلى تهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصراره على القضاء على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول خمسة زائد واحد.

الجدير بالذكر أن مصطلح “ساعة القيامة” تم إحداثه عام 1947 من قبل مجلس إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو وينذر بقرب نهاية العالم إثر احتمال نشوب حرب نووية.