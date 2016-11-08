ظريف: العمل لإيجاد الحل السياسي المناسب للأزمتين في سورية واليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة إنهاء الأزمتين في سورية واليمن وإيجاد الحل السياسي المناسب لهما.

وقال ظريف في تصريح له اليوم بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تمام سلام..”نهنىء الشعب اللبناني على الخطوة والإنجاز الكبير الذي تحقق مؤءخرا في لبنان من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية” معربا عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ولافتا إلى أن بلاده تدعم وتؤازر هذا التوجه السياسي البناء في لبنان.

وشدد ظريف على الإرادة الراسخة الموجودة لدى بلاده في مجال تعزيز وتوثيق أوجه التعاون الثنائي مع لبنان في كل المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري مبينا وجود وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى يمثل القطاعين الخاص والعام في إيران يرافقه في زيارته إلى بيروت.

وكان ظريف بدأ أمس زيارة إلى لبنان والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون وأكد أن انتهاء الفراغ السياسى فى لبنان انتصار لكل اللبنانيين كما التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.