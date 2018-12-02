ظريف: الولايات المتحدة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر دعمها التنظيمات الإرهابية بالأسلحة لخدمة سياساتها.

وقال ظريف في تغريدة له اليوم على موقع تويتر في إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن نقل أسلحة غربية إلى جماعات إرهابية في اليمن:”كانت سورية أولا والآن اليمن والهدف هو زعزعة الاستقرار بصورة دائمة لتبرير السياسات الشريرة لأميركا” مضيفا “يبدو أن المشاركة في جرائم الحرب السعودية والإماراتية عبر الدعم التسليحي والاستخباري واللوجيستي غير كافية.. وأن الولايات المتحدة تعمل حاليا على وضع أسلحة متطورة تحت تصرف إرهابيين متطرفين كالقاعدة وداعش”.

وكشف مسح أجرته مؤخراً لجنة الإنقاذ الدولية أن 75 بالمئة من مبيعات الأمريكيين للنظامين السعودي والإماراتي هو من الأسلحة كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف” للأبحاث أن 82 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن على الكونغرس أن يصوت لإنهاء أو تخفيض مبيعات الأسلحة إلى دول الخليج.

وكانت خمس منظمات إغاثة دولية عاملة في اليمن دعت الولايات المتحدة إلى وقف دعمها العسكري للنظامين السعودي والإماراتي محملة واشنطن مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في اليمن خلال العقود المقبلة.

ويتعرض اليمن منذ آذار 2015 لعدوان التحالف السعودي الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلى أزمة إنسانية على مختلف الصعد من حيث انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة.