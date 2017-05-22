ظريف: بعض دول المنطقة عملت على جرها إلى حالة عدم الاستقرار

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بعض دول المنطقة عملت على جرها إلى حالة عدم الاستقرار من خلال نشر ودعم التطرف مشيرا الى أن إيران ملتزمة بالتعاون مع كل الاطراف بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

وقال ظريف في مقال على موقع “العربي الجديد”: إن “بعض حكومات المنطقة عملت خلال السنوات الأخيرة على جرها إلى حالة من عدم الاستقرار وذلك من خلال تصعيد سياسات وتصرفات تتلخص في نشر ودعم الأفكار المتطرفة وتقديم وجه مشوه عن الإسلام وكذلك من خلال التضحية بمصالح شعوب المنطقة” مؤكدا أن “هذه السياسات التي تولد التوتر لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى خدمة ألد أعداء الأمة الإسلامية والعربية”.

ولفت ظريف إلى أن أحد وجوه هذه السياسات يتمثل بالمساهمة في “مشروع التخويف من إيران” الذي أبدعه وروج له الكيان الصهيوني منذ سنين في الوقت الذي تؤكد فيه ايران استعدادها التام للتعاون سواء مع القوى الإقليمية أو الدولية بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة داعيا جميع الدول الملتزمة بالسلام والتعاون الدولي إلى الوقوف بوجه السيناريوهات الخطرة التي يؤدي نجاحها إلى تعميق الكوارث الإنسانية في المنطقة أكثر فأكثر.

وحول مواقف النظام السعودي المعادية لإيران قال ظريف: “نحن لا نزال مصرين على التزام سياستنا المبدئية على الرغم مما ترتكبه بعض دول الجوار من أخطاء” مضيفا:”لقد هدد أحد المسؤءولين السعوديين بأنه سيجر الحرب إلى داخل إيران وإنني أعلن اليوم رسمياً وباسم الحكومة الإيرانية أننا مستعدون لأن نهدي السلام لكل المنطقة وإلى السعودية قبل غيرها”.

وتابع ظريف: “لا شك أن تحقيق هذا الأمر منوط بايقاف السعودية للحرب العبثية والهجمات المدمرة ضد الشعب اليمني وكفها عن قمع الأغلبية التي تنشد الديمقراطية في الدول المجاورة”.

وختم ظريف بالتأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومعالجة كل الخلافات عبر الطرق السلمية مشيرا إلى أن المصالح الطويلة الأمد سواء لإيران أو لسائر شعوب المنطقة والعالم تتطلب مكافحة ظاهرتي التطرف والإرهاب.