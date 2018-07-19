ظريف: صادرات واشنطن من الأسلحة تزعزع أمن واستقرار العالم

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تزعزع أمن واستقرار العالم بحجم صادراتها الهائل من الأسلحة مشيراً إلى أنها عاجزة في الوقت ذاته عن توفير الأمن لمواطنيها.

وقال ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم: إن “الولايات المتحدة تهدر الميزانية التي كان من الممكن أن تستخدم لبناء مستقبل أفضل ورغم ذلك فإن أسلحتها لا يمكنها حتى توفير الأمن لمواطنيها” مبيناً أن حصتها البالغة 35 بالمئة من الموازنة العسكرية في العالم لم تتمكن من الحيلولة دون وقوع هجمات 11 أيلول عام 2001.

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه استناداً إلى معطيات المؤسسة الدولية لدراسات السلام في استوكهولم فقد تحولت كل من السعودية والامارات وقطر والبحرين إلى أهم مستوردي الأسلحة من الولايات المتحدة.

وتعد الموازنة العسكرية للولايات المتحدة الأكبر في العالم وتعد واشنطن المصدر الرئيس للأسلحة في العالم وستبلغ الموازنة العسكرية الامريكية 716 مليار دولار العام المقبل كما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت سابق.