ظريف: قرار الكونغرس الأمريكي حول تمديد الحظر على إيران لا أهمية له

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تمديد الولايات المتحدة إجراءات الحظر المفروض على إيران يؤكد عدم مصداقيتها والتزامها بتعهداتها.

واعتبر ظريف في تصريح له اليوم بعيد وصولة إلى العاصمة الهندية نيودلهي أن قرار الكونغرس الأمريكي حول تمديد الحظر على إيران لا أهمية له من الناحية العملية حتى لو وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولكنه سيزيد من فقدان المجتمع الدولي الثقة بالحكومة الأمريكية ويبين أنها لاتلتزم بتعهداتها مشيرا إلى أن تمديد العقوبات لن يؤثر على استثمارات الدول الأخرى كالهند والصين واليابان في إيران.

ووصل ظريف صباح اليوم إلى نيودلهي للمشاركة في مؤتمر “قلب آسيا” لدعم الأمن في أفغانستان واجراء محادثات مع كبار المسؤولين الهنود.

يذكر أنه رغم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة دول “خمسة زائد واحد” في تموز من العام الماضي وفي خطوة تحريضية جديدة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس على تمديد الحظر المفروض على إيران لعشر سنوات بينما كان مجلس النواب الأمريكي وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في تشرين الثاني الماضي.