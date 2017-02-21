ظريف: لم نعتد على أحد يوما لكننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا

أكد وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف ان ايران لم تعتد يوما على أحد ولا تخطط لذلك أبدا لكنها دولة مقتدرة في المجال الدفاعى وجاهزة للدفاع عن نفسها.

وقال ظريف فى مقابلة مع قناة /بي بي سي/ البريطانية00 ان //الاجراءات المتخذة فى الولايات المتحدة لفرض حظر جديد ضد ايران محاولة لاستفزازنا// مشيرا الى أن سياسة أمريكا ازاء ايران لم تكن يوما ودية بل كانت على الدوام عدائية.

وحول قدرات ايران الصاروخية أكد وزير الخارجية الايراني أن صواريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر أداة دفاعية.

وبشأن التصريحات الامريكية والسعودية والصهيونية الاخيرة حول وجود خيارات أخرى على الطاولة لمواجهة ايران قال ظريف: //قبل كل شيء يجب القول باننا لا نتحدث عن قانون الغابة بل ان الكلام يدور حول القوانين الدولية وان تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة تنتهك هذه القوانين الدولية حسب هذه القوانين نفسها وانا أوصي هوءلاء ليس فقط باحترام القوانين الدولية بل اخذ الحيطة والحذر لكي لا يتورطوا في مشكلة جدية وكبيرة//