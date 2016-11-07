ظريف: مشروع المقاومة سيهزم الإرهاب واللبنانيون رسموا مستقبلهم السياسي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت إن اللبنانيين تمكنوا من رسم مستقبلهم السياسي عبر نجاحهم أخيراً في إجراء انتخابات رئاسية وأكد أن مشروع المقاومة سيهزم الإرهاب.

وقال المسؤول الإيراني الذي وصل بيروت من أجل التهنئة بانتخاب الرئيس ميشال عون الأسبوع الماضي إنه “من خلال هذه الانتخابات تمكن اللبنانيون من رسم مستقبل لبلادهم”، معرباً عن تطلع إيران إلى “تعزيز التعاون مع لبنان” في كافة المجالات.

وشدد ظريف على أهمية التنسيق مع لبنان في كافة المسائل، مشدداً على أن “صمود لبنان وشعبه ومقاومته وصمود شعوب المنطقة سيؤدي إلى الهزيمة النكراء بالإرهابيين”.

وكان وزير الخارجية الإيرانية قد وصل بيروت مساء اليوم آتيا من بلاده مع وفد موسع إقتصادي وسياسي يضم حوالي 45 شخصية، وذلك في إطار زيارة يقدم خلالها التهاني بإسم إيران إلى الرئيس العماد ميشال عون بمناسبة إنتخابه رئيسا للجمهورية.

كما سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وعدد من الشخصيات والفاعليات الروحية، للبحث معهم في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وكان في إستقباله في المطار النائب علي بزي ممثلا الرئيس نبيه بري، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر ممثلة وزارة الخارجية، سفير إيران في لبنان محمد فتحعلي، إضافة الى عدد من أركان السفارة ووفد من العلماء والمشايخ.