ظريف: مصادرة أموال إيران في أمريكا قرصنة دولية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن : ” مصادرة ملياري دولار وتجميد 5ر1 مليار دولار أخرى من الأصول التابعة للبنك المركزي الإيراني في أمريكا تعتبر قرصنة دولية قامت بها واشنطن لسرقة الأموال الإيرانية”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريح اليوم : إن ” ايران وبعد توقيع اتفاق جنيف تمكنت من استعادة 700 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة” لافتاً إلى أنه وبعد وصول الاتفاق النووي إلى مرحلته النهائية جرى تحرير عشرات المليارات من الأموال الإيرانية المجمدة حيث يتم اليوم تحويل العائدات النفطية إلى حساب البنك المركزي.

وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا في تموز عام 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.