ظريف: نتنياهو يحضر مجموعة أكاذيب لخداع الرأي العام

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحضر لمجموعة أكاذيب بهدف محاولة خداع الرأي العام بها.

وقال ظريف في حسابه على موقع تويتر اليوم:”الصبي الذي لم يتمكن من تقمص شخصية الراعي الكذاب يريد مجددا تكرار عادته بالكذب..لم يتعظ من فضيحة الرسوم الكرتونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. يمكن خداع بعض الناس فقط بشكل متكرر”.

يذكر أن مكتب نتنياهو أعلن أن الأخير سيوجه خطابا متلفزا مساء اليوم فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو “سيكشف عن معلومات استخباراتية جديدة حول برنامج إيران النووي”.