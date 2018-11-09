ظريف: واشنطن من أوجدت الإرهاب

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن ما تسمى بالحرب الأمريكية على الإرهاب أنتجت تنظيم “داعش” الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بالقاعدة كما تسببت بمقتل ما يزيد على 500 ألف شخص .

وأوضح ظريف في تغريدة له اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “التدخلات العسكرية غير الشرعية للولايات المتحدة في الشرق الاوسط والدعم اللامحدود الذي قدمته للجماعات والمجاميع الإرهابية في المنطقة بأكملها تسبب بتشكيل تنظيم داعش والقاعدة ومشتقاتها”.

وأضاف: “إن هذه الحرب ومنذ بدايتها عام 2016 وحتى الان تسببت بمقتل أكثر من 110 آلاف شخص وبدمار هائل في كل من العراق وسورية وليبيا

واليمن”.

وبين أن تكلفة هذه الحرب بالنسبة إلى الشرق الأوسط لا يمكن تقديرها وتأطيرها في عملية حسابية فيما تكبد من قاموا بتمويلها نحو 506 تريليونات دولار.

وكشف تقرير أميركي أعده معهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة /براون/ في رود ايلاند ونشر أمس أن مئات الآلاف من الأشخاص في العراق وأفغانستان وباكستان قتلوا منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها المزعومة لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.