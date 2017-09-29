ظريف وموغريني مرشحان لجائزة “نوبل” للعام 2017

أفادت نشرة “نيوز ان اينغلش” النرويجية في تقرير لها، بأن هنريك اوردال، مدير مؤسسة أبحاث السلام النرويجية، اختار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لدورهما الهام جدا في التوصل إلى الاتفاق النووي على قمة قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام للعام 2017، فيما رشح الكاتب والمؤرخ “اسله سوين” إلى جانبهما وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أيضا.

وقال اوردال إنه اكتفي بترشيح ظريف وموغريني لهذه الجائزة ليس انتقادا لكيري، بل لإثبات أن الاتفاق النووي ليس بحاجة لدعم أمريكا.

ويعتقد اوردال وسوين أن منح هذه الجائزة لمن أسهم في إنجاح الاتفاق النووي، يحمل رسالة دعم مهمة من المجتمع الدولي للاتفاق.

وقد تم ترشيح 318 جهة (215 شخصا و 103 مؤسسات) للحصول على هذه الجائزة، التي سيتم الإعلان عن الفائز فيها يوم الجمعة القادم.