ظريف يؤكد عزم إيران تطوير التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم إيران على تنمية التعاون وتطوير العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي داعيا إلى الاستفادة من الفرص والأجواء التي وفرها الاتفاق النووي.

وقال ظريف لدى لقائه اليوم وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن انه “بعد الاتفاق النووي توفرت الأجواء المتوقعة لتنمية العلاقات بين إيران والدول الأوروبية” واصفا الأرضية اللازمة لتطوير التعاون بين إيران ولوكسمبورغ بما فيها الاستثمارات بأنها “مناسبة”.

من جانبه أبدى وزير خارجية لوكسمبورغ رغبة بلاده في التوقيع على اتفاقية تعاون لتجنب الازدواج الضريبي مع إيران والبدء بالمحادثات بين الجانبين للتعاون في مجال النقل الجوي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر امس ان الظروف باتت ممهدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة بعد تنفيذ الاتفاق النووي.