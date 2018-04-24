ظريف: يجب بناء الثقة في المنطقة بدل العداء

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أهمية التحرك نحو التعاون وبناء الثقة في المنطقة بدل العداء والخصام.

وقال ظريف في حسابه على موقع تويتر اليوم: “أكدت في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي وسأؤكد مرة أخرى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن من اللازم لنا في الخليج العمل على شطب المعادلة التي تكون حصيلتها صفرا وأن نغير العداء والخصام ونتحرك نحو التعاون وبناء الثقة”.

وأضاف ظريف: “إنني أدعو الجيران ومنظمة الأمم المتحدة لدعم فكرة منتدى الحوار الإقليمي”.

وكان ظريف أكد في كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في نيويورك أن المنطقة تحتاج إلى الحوار أكثر من أي شيء آخر محذرا من أن محاولات الهيمنة فيها أدت إلى تدميرها.

ونفى ظريف أن تكون إيران تتدخل في شؤون دول إقليمية أخرى مشيرا إلى أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان هو من أعلن صراحة بأن نظامه سينقل الحرب إلى داخل إيران.