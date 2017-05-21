ظريف ينتقد المواقف المعادية لإيران التي طرحت خلال قمة الرياض

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المواقف المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي طرحت خلال قمة الرياض اليوم.

وأشار ظريف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أثنى فيها على استثمارات السعودية الضخمة في أمريكا قائلا بتهكم “إن إيران التي أجرت مؤخرا انتخابات حقيقية تمت مهاجمتها من قبل الرئيس الأميركي في قاعدة الديمقراطية والاعتدال السعودية”.

وكان رأس النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز بدأ قمة استعراضية شاركت فيها بعض الأنظمة العربية والإسلامية المرتهنة لسيدها الأمريكي بالهجوم على إيران التي وصفها بأنها “رأس حربة الإرهاب العالمي” بما يؤكد أن هدف هذا التجمع ليس محاربة الإرهاب بقدر ما هو محاولة لوقف التقدم الذي تحققه إيران في شتى المجالات.

واجتمع في وقت سابق اليوم رعاة ومصدرو وممولو الإرهاب على مستوى العالم في عاصمة الإرهاب والتطرف الرياض لبحث التصدي لما أنتجته أياديهم الملطخة بدماء شعوب المنطقة طوال سنوات ماضية في مشهد يجسد أوضح صور النفاق التي اعتادت عليها الولايات المتحدة ومحمياتها النفطية التابعة لها.

يذكر أن الولايات المتحدة والنظام السعودي تجمعهما شراكة قديمة بلغت حدودا غير مسبوقة خلال السنوات الماضية تمثلت بدعم الإرهاب وتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح وتغطية جرائمها سياسيا إلى جانب مواصلة عرقلة محاولات التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.